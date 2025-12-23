RT поздравил жителей Европы с Рождеством необычным сатирическим клипом

RT выпустил клип к Рождеству в Европе, в котором высмеял оправдания политиков

В честь наступающего Рождества в Европе RT опубликовал сатирический видеоролик под песню, в которой высмеиваются попытки европейских политиков оправдать все проблемы в своих странах через антироссийскую риторику.

В сгенерированном ИИ клипе политики перечисляют основные трудности, с которыми сталкиваются жители европейских стран, обвиняя во всем российского президента Владимира Путина. В том числе они упоминают миграционный кризис, дорогую электроэнергию, рост цен и прочие проблемы.

«Нет, мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту», — говорится в обращении СМИ к европейцам.

Напомним, до этого в московском метрополитене начал курсировать новый тематический состав – «поезд пропаганды», запущенный в честь 20-летия RT. Он представляет собой передвижную инсталляцию, воплощающую отношение к каналу за рубежом на протяжении его существования. На состав нанесены различные цитаты изданий и политиков о российском СМИ, а на поручнях поезда установлены конструкции в виде рупоров и микрофонов с различными отсылками и пасхалками, связанными с работой канала.

