Россиянам рассказали, какой ремонт можно успеть сделать в новогодние праздники

За новогодние каникулы можно успеть сделать в квартире небольшой ремонт — переклеить обои, обновить затирку в ванной, заменить смеситель и проверить проводку. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

«Если план минимум — освежить квартиру, то семь-девять дней вполне достаточно. Начать стоит с того, что быстро дает результат. Первые два дня — разбор мебели и защита поверхностей. Все лишнее в пленку, плинтусы снять, трещины замазать, стены прогрунтовать. Далее можно отшлифовать стены, снять старые обои, прошпаклевать и нанести первый слой краски. Это самая утомительная часть, но именно она задает ощущение обновления. На третий-четвертый день уже виден результат. Когда стены подсохнут, можно покрасить потолок, обновить подоконники и поклеить обои. Пятый день хорошо подходит для кухни и ванной. Обновить герметик, затирку между плиткой, заменить смеситель или сифон — все это занимает несколько часов, но очень освежает ремонт. Шестой день — электрика. Поменять рамки выключателей и розеток, поставить новые светильники, проверить проводку. Главное — не переносить линии, это слишком трудоемко. Седьмой день — сборка и уборка. Установить плинтусы, расставить мебель, повесить шторы, вынести мусор. Если все распланировать, квартира действительно преобразится к окончанию каникул», — сказал Орехов.

Эксперт также напомнил о бытовых правилах, которые нельзя игнорировать при проведении ремонтных работ.

«Шумные работы разрешены только днем, обычно с десяти утра до семи вечера с дневным перерывом, а строительный мусор выбрасывают через управляющую компанию или по договору со специальной компанией. Газовое оборудование трогать нельзя вовсе — только через специализированные службы. Но все остальное — от стен до мебели — можно сделать своими руками», — констатировал Орехов.

Ранее россиянам рассказали, как избежать появления плесени в квартире.