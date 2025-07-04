В Краснодаре на территории КубГТУ взорвался автомобиль

SHOT: на территории КубГТУ в Краснодаре взорвался автомобиль

На территории Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) произошел взрыв автомобиля, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Взрыв в Краснодаре. По данным SHOT, на территории Кубанского государственного технологического университета рванул автомобиль. Предварительно, никто не пострадал», — сообщает канал.

Отмечается, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, установленного в автомобиле.

До этого в центре Москвы взорвался автомобиль. По словам очевидцев, взрывов было несколько, при этом сгорели две машины.

На опубликованном в сети видео с последствиями произошедшего видно, что прибывшие спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Кроме того, в Тракторозаводском районе Челябинска автомобиль, внутри которого были женщина и двое детей, загорелся на ходу.

Ранее взрыв в автобусе с петербуржцами попал на видео.