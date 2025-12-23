В южных регионах Франции властями объявлено о чрезвычайной ситуации из-за непогоды

В связи с наводнением на юге Франции власти страны объявили в департаменте Эро наивысший красный уровень погодной опасности. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила национальная служба Météo-France.

В нескольких южных департаментах объявлен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. Жителей региона призвали не пользоваться автомобилями, не покидать домов и не подходить близко к водоемам.

По сведениям радиостанции France Info, из-за разлива реки в Эро остались без света около тысячи домов, из них половина — в административном центре департамента городе Монпелье. Наводнение также привело к перебоям в работе местного аэропорта.

19 декабря сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах ликвидируют масштабные последствия мощных ливней. Сначала регион накрыла мощная песчаная буря, после которой начались проливные дожди, затопившие один из крупнейших городов страны Дубай.

Ранее сообщалось, что город Мохенджо-Даро в Пакистане, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, может быть разрушен из-за муссонов.