К Черкизовскому мясокомбинату приехала скорая после сообщений об опасном заболевании

Несколько карет скорой помощи приехали к Черкизовскому мясокомбинату после информации об опасном заболевании у одного из сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

«Машины скорой помощи находятся у здания мясокомбината Черкизово после обнаружения туберкулеза закрытой формы у одного из сотрудников предприятия», — пишут журналисты.

До этого Telegram-канал Mash писал, что на Черкизовском мясокомбинате в Москве начали проверку после того, как у одного из рабочих выявили открытую форму туберкулеза. Сотрудники мясокомбината рассказали журналистам, что весь персонал заставили сдавать анализы. На предприятие прибыли медики и сделали пробу Манту всем подряд, у многих оказались положительные тесты на туберкулез. Среди сотрудников мясокомбината распространяется версия, что источником инфекции могли стать рабочие-мигранты.

При этом группа «Черкизово» опровергла информацию о якобы произошедшей вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в Москве. В пресс-службе отметили, что «персонал прошел многоэтапную диагностику на туберкулез», и диагноз ни у кого не подтвердился. По данным компании, в августе у одного из сотрудников, который проходил медицинское обследование перед операцией, была выявлена закрытая форма заболевания. В группе «Черкизово» подчеркнули, что это был единственный подтвержденный случай среди более чем 1,5 тыс. работников.

Ранее врач назвал три группы людей с высоким риском рака легких.