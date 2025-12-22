Россиянам назвали единственный способ снизить вред от ночных смен

Единственный способ снизить вред для здоровья от ночных смен — полностью перестроить свой график сна и бодрствования под рабочий. Такой совет в интервью RT дал врач-сомнолог Павел Кудинов. Все остальные подходы, по его словам, неизбежно приведут к сбою биоритмов.

«Основной принцип гигиены сна — это режим, это просыпаться всегда в одно и то же время. Если вы постоянно меняете время пробуждения, то со временем это приведет к тому, что сон будет поверхностный. Тяжелее будет засыпать, потому что биоритмы постоянно будут сбиваться», — отметил специалист.

Он добавил, что биоритмы запускаются именно временем пробуждения.

Сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и автор книги «Преднамеренное спокойствие» Роман Бузунов до этого рассказал, как не испортить отпуск джетлагом.

По его словам, к смене часового пояса важно готовиться заранее. Эксперт порекомендовал перед отпуском постепенно смещать график сна, пить больше воды, избегать перееданий в полете и стараться ускорить переход на местный режим. Также помочь адаптироваться в первый день путешествия могут прогулки, умеренная активность и большое количество солнечного света по утрам.

Ранее врач назвал эффективный способ справиться с бессонницей.