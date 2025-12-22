На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали единственный способ снизить вред от ночных смен

Врач Кудинов посоветовал полностью перестроить график под ночные смены
true
true
true
close
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Единственный способ снизить вред для здоровья от ночных смен — полностью перестроить свой график сна и бодрствования под рабочий. Такой совет в интервью RT дал врач-сомнолог Павел Кудинов. Все остальные подходы, по его словам, неизбежно приведут к сбою биоритмов.

«Основной принцип гигиены сна — это режим, это просыпаться всегда в одно и то же время. Если вы постоянно меняете время пробуждения, то со временем это приведет к тому, что сон будет поверхностный. Тяжелее будет засыпать, потому что биоритмы постоянно будут сбиваться», — отметил специалист.

Он добавил, что биоритмы запускаются именно временем пробуждения.

Сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и автор книги «Преднамеренное спокойствие» Роман Бузунов до этого рассказал, как не испортить отпуск джетлагом.

По его словам, к смене часового пояса важно готовиться заранее. Эксперт порекомендовал перед отпуском постепенно смещать график сна, пить больше воды, избегать перееданий в полете и стараться ускорить переход на местный режим. Также помочь адаптироваться в первый день путешествия могут прогулки, умеренная активность и большое количество солнечного света по утрам.

Ранее врач назвал эффективный способ справиться с бессонницей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами