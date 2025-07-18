На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал эффектинвый способ справиться с бессонницей

Врач Новиков: смена образа жизни поможет победить бессонницу
close
Depositphotos

Лучший способ справиться с бессонницей — изменить свой образ жизни. К примеру, важно исключить кофеин после 18:00, избегать интенсивных физических нагрузок по вечерам, а также ограничить использование гаджетов перед сном. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Кроме того, важно соблюдать гигиену сна: ложиться и вставать в одно и то же время, поддерживать в спальне тишину, прохладу и темноту, а также проветривать помещение перед сном», — отметил специалист.

При этом, по его словам, бессонница не всегда обусловлена неправильным образом жизни. Причина, например, может заключаться в психологических проблемах. В данном случае лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, заключил Новиков.

Недавно ученые из Китая выяснили, что йога, «мягкое» боевое искусство тайцзи, ходьба и бег могут значительно улучшить качество сна.

Эксперты проанализировали данные 22 клинических исследований с участием 1348 человек. Результаты показали, что йога увеличивала общее время сна почти на два часа, улучшала его эффективность и уменьшала периоды ночных пробуждений.

Ранее россиянам объяснили, как связаны шоколад и бессонница.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами