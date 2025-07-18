Врач назвал эффектинвый способ справиться с бессонницей

Лучший способ справиться с бессонницей — изменить свой образ жизни. К примеру, важно исключить кофеин после 18:00, избегать интенсивных физических нагрузок по вечерам, а также ограничить использование гаджетов перед сном. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Кроме того, важно соблюдать гигиену сна: ложиться и вставать в одно и то же время, поддерживать в спальне тишину, прохладу и темноту, а также проветривать помещение перед сном», — отметил специалист.

При этом, по его словам, бессонница не всегда обусловлена неправильным образом жизни. Причина, например, может заключаться в психологических проблемах. В данном случае лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, заключил Новиков.

Недавно ученые из Китая выяснили, что йога, «мягкое» боевое искусство тайцзи, ходьба и бег могут значительно улучшить качество сна.

Эксперты проанализировали данные 22 клинических исследований с участием 1348 человек. Результаты показали, что йога увеличивала общее время сна почти на два часа, улучшала его эффективность и уменьшала периоды ночных пробуждений.

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