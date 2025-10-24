Бывшего мэра Ростова-на-Дону заподозрили в превышении полномочий

Экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко заподозрили в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации («Превышение должностных полномочий»)», — сказал собеседник агентства.

Как пишет газета «Коммерсантъ-Ростов», задержали чиновника 24 октября сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности. По данным издания, сейчас Логвиненко доставили в главное следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

В конце января этого года Городская Дума Ростова-на-Дону приняла досрочную отставку Логвиненко. Логвиненко работал в ростовской администрации с 2019 года, занимая различные должности. С 23 октября 2019 года возглавлял администрацию города.

