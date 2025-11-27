Как мы отдыхаем на новогодние праздники 2026 и выгодно ли брать отпуск

Сколько дней россияне будут отдыхать в январе и как организованы переносы выходных

Приближается самая долгожданная зимняя пора — новогодние праздники. В этом году они будут длиться особенно долго — больше 10 дней. К этому периоду некоторые россияне приурочивают отпуска, чтобы максимально продлить каникулы. Как мы будем отдыхать в новогодние праздники в 2026 году, будет ли официальный выходной 31 декабря и выгодно ли брать отпуск в январе, разобралась «Газета.Ru».

Календарь новогодних каникул в 2026 году

В этом году россиян ждут особенно длинные новогодние праздники. Январские каникулы продлятся на один день дольше, чем в прошлом году.

12 дней продлятся новогодние каникулы — 2025/2026

Праздничные дни начнутся уже в среду, 31 декабря 2025 года и будут продолжаться до воскресенья, 11 января 2026 года включительно.

Таким образом, последняя неделя уходящего года станет самой короткой: в ней будет всего два рабочих дня.

Чтобы обеспечить гражданам такой длинный отдых без перерывов, правительство приняло решение перенести часть выходных дней. В 2026 году праздничные даты 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. В связи с тем, что эти дни являются нерабочими, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.

Выгодно ли брать отпуск в новогодние каникулы

Накануне новогодних праздников многие ломают голову: стоит ли брать отпуск в январе, чтобы продлить новогодние каникулы или это просто трата драгоценных оплачиваемых дней. Практикующий бухгалтер и налоговый консультант Ольга Белоус предупреждает: смотреть только на деньги — почти всегда невыгодно.

Если ваш главный критерий — сколько рублей капнет на счет за время отдыха, то январские каникулы тут редко — друзья. Все просто: отпуск считают только по рабочим дням. А «побитые салютом» недели это — сплошные праздники и выходные, которые в отпускные никак не превращаются. В среднем зимой рабочих дней смешно мало. Итог счета вас не порадует. Ольга Белоус практикующий бухгалтер и налоговый консультант

Рассчитываем стоимость отпускных в январе 2026:

Берем стандартную формулу стоимости отпускного дня: зарплата за год / 12 месяцев / 29,3 среднемесячное число календарных дней. Допустим, ваша зарплата — 100 000 руб. ежемесячно, в год — 1 200 000 тут для простоты расчета мы не учитываем возможные премии и другие доплаты, которые также включаются в общую сумму. Получается примерно 3412 руб. за день отпуска.

Важно понимать, что отпускные в нашей стране привязаны к среднему заработку за год. А вот стоимость рабочего дня варьируется каждый месяц в зависимости от количества рабочих дней. В январе 2026 года из-за праздников рабочих дней всего 15. Соответственно, стоимость рабочего дня при зарплате 100 000 руб. составляет 6666 руб.

Если работник решит продлить каникулы еще на неделю за счет отпуска с 12 по 18 января, отпускные составят: 3413 × 7 дней = 23 890 руб.

А вот если бы эту неделю человек отработал, за 5 рабочих дней ему бы начислили 33 333 руб. (6666 × 5 рабочих дней).

В итоге, отпускник в январе потеряет почти 10 тыс. руб.

Гораздо более выгодный вариант — взять отпуск в конце декабря, если у вас остались в запасе неизрасходованные дни.

Нюансы отпуска в январе

Есть случаи, когда невыгодный с финансовой точки зрения отпуск становится настоящим кладом, отмечает Ольга Белоус.

«Например, когда душе требуется настоящая перезагрузка, но времени на это вечно на хватает. В этом случае Новый год работает как удлинитель-«тройник»: смело идите на неделю в отпуск сразу после новогодних каникул и отдыхайте 19 дней вместо 12», — рекомендовала бухгалтер.

Однако отпуск в январе совершенно не стоит свеч, если:

каждый день для вас — «золотой гусь» (зарплата высокая или много подработки);



хочется получить максимальную выплату за январь;



работодатель привязывает ежемесячную премию к фактической явке.

Помните: отпуск в январе стоит брать только ради длинного отдыха, а не ради большой выплаты.