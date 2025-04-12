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«Закрыли окно без занавески картоном»: названа причина задержания россиян в Тунисе

РИА Новости: россиян арестовали в Тунисе за картонку вместо занавески на окне
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Прилетевший в Москву после освобождения в Тунисе гражданин РФ сообщил РИА Новости, что его и соотечественников задержали за картонку на окне.

По словам источника, он и другие туристы ничего не нарушали.

«Потом уже нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — сказал гражданин РФ.

Он пояснил, что кто-то из местных жителей посчитал это опасным и обратился в полицию, что и стало основанием для задержания.

Россияне прибыли в африканское государство в середине ноября. Власти задержали их после поездки в приграничный поселок, где те планировали посетить исторические памятники. В январе выяснилось, что основанием для задержания 11 российских граждан послужили подозрения в их причастности к террористической деятельности. В марте доступ к задержанным оказался серьезно затруднен, а сведений об их состоянии практически не было. По словам родственников, визиты к ним были невозможны из-за административных препятствий, а наступление Рамадана лишь ухудшило условия содержания.

Ранее тревел-блогера задержали в Танзании за негативный отзыв на отель.

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