В Петербурге арестовали девятиклассника, напавшего с ножом на учительницу

Суд в Петербурге заключил под стражу школьника, ранившего ножом учительницу
Shutterstock/FOTODOM

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу девятиклассника, который напал с ножом на учительницу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что несовершеннолетнего обвиняют по статье о покушении. Арест школьника продлится до 12 февраля 2026 года.

Инцидент произошел 15 декабря. Девятиклассник пришел в школу с ножом и напал на 29-летнюю учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений. Предварительно, причиной стала плохая оценка. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице, так как из-за отметки расстроилась его мать.

18 декабря следователи предъявили обвинение 15-летнему школьнику. Молодой человек сознался в покушении лишь частично. Тем временем задержанная охранница, пропустившая вооруженного подростка в школу, признала свою вину. После инцидента все петербургские школы планируют обеспечить качественными психологами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее петербуженка напала с ножом на соседку в общежитии и пряталась от полиции в диване.

