С территории Украины вернулись 15 россиян

ТАСС: с Украины вернулись 15 россиян, чтобы воссоединиться с семьями
true
true
true
close
Shutterstock

С Украины вернулись 15 россиян, чтобы воссоединиться со своими семьями. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с белорусско-украинской границы.

Уточняется, что Украина передала граждан России Белоруссии.

В ходе гуманитарной акции, о которой сумели договориться уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец, в РФ вернутся 12 женщин и трое мужчин, большинство из них являются пожилыми людьми. Кроме того, со своими семьями воссоединятся и украинские граждане.

На белорусско-украинской границе возвращающихся встретили родственники вместе с Москальковой.

15 декабря Москалькова заявила о планах провести встречу с омбудсменом Верховной рады Украины 16 декабря. По ее словам, с Лубинцом они планировали обсудить вопросы взаимного посещения пленных, передачи российским пленным посылок и писем. Еще одной из тем называлась проблема поиска без вести пропавших.

Кроме того, Москалькова с Лубинцом планировали обсудить вопросы, связанные с возвращением семей и оказанием помощи лицам, находящимся под уголовным преследованием и в то же время нуждающимся в лечении.

Ранее Москалькова рассказала о спасенных в Сумской области украинцах, которые не могут вернуться домой.

