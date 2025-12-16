На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москалькова рассказала, почему пять украинцев не удалось вернуть на родину

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Пятерых украинцев, которых должны были вернуть на Украину через Белоруссию, не удалось вывезти из-за обстрела Херсонской области со стороны украинских военных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день у нас не выехали еще члены семьи из Херсонской области, поскольку там сложная оперативная обстановка», — сказала она.

По ее словам, Москва попробует запросить у Киева режим тишины на фронте, чтобы можно было обеспечить воссоединение семей.

11 декабря Москалькова заявила, что шестеро украинцев, спасенных российскими войсками в Сумской области, не могут вернуться домой. По ее словам, военные Вооруженных сил РФ вывели шесть украинских граждан из зоны боевых действий, но теперь их не принимает Киев. Омбудсмен уточнила, что российская сторона не препятствует возвращению украинцев домой.

18 ноября Москалькова сообщила, что несколько граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, сейчас находятся в Курске и хотят вернуться домой.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста помог вернуть 124 жителя Курской области с Украины.

