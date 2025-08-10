На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Можно и присесть»: над школой в Волгоградской области подняли флаг Сербии

Над школой в Камышине подняли сербский флаг вместо российского
true
true
true
close
Telegram-канал «Подсмотрено. Камышин»

В городе Камышин Волгоградской области над средней школой №10 подняли сербский флаг. Об этом сообщает V1.ru.

Как уточняется в посте, бело-сине-красный триколор России повесели вверх ногами. Недоразумение вызвало бурную реакцию в местных пабликах. Некоторые сочли случившееся не ошибкой, а халатностью, за которую «можно и присесть».

Прошлым летом организаторы Олимпийских игр — 2024 перепутали флаги на награждении победителя и призеров мужского турнира по боксу в весе до 92 кг. Золотую медаль завоевал Лазизбек Муллажонов из Узбекистана, в финальном поединке ему уступил представитель Азербайджана Лорен Берто Альфонсо Домингес. Бронзовые медали достались проигравшим в полуфиналах Энмануэлю Рейесу Пла (Испания) и Давлату Болтаеву (Таджикистан).

Во время награждения организаторы вместо флага Таджикистана с красной, белой и зеленой полосами подняли флаг Таиланда, состоящий из пяти горизонтальных полос красного, белого, синего, белого и красного цветов.

Ранее Пентагон в День флага опубликовал картинку с «российскими триколорами».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами