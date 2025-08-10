«Можно и присесть»: над школой в Волгоградской области подняли флаг Сербии

Над школой в Камышине подняли сербский флаг вместо российского

В городе Камышин Волгоградской области над средней школой №10 подняли сербский флаг. Об этом сообщает V1.ru.

Как уточняется в посте, бело-сине-красный триколор России повесели вверх ногами. Недоразумение вызвало бурную реакцию в местных пабликах. Некоторые сочли случившееся не ошибкой, а халатностью, за которую «можно и присесть».

Прошлым летом организаторы Олимпийских игр — 2024 перепутали флаги на награждении победителя и призеров мужского турнира по боксу в весе до 92 кг. Золотую медаль завоевал Лазизбек Муллажонов из Узбекистана, в финальном поединке ему уступил представитель Азербайджана Лорен Берто Альфонсо Домингес. Бронзовые медали достались проигравшим в полуфиналах Энмануэлю Рейесу Пла (Испания) и Давлату Болтаеву (Таджикистан).

Во время награждения организаторы вместо флага Таджикистана с красной, белой и зеленой полосами подняли флаг Таиланда, состоящий из пяти горизонтальных полос красного, белого, синего, белого и красного цветов.

Ранее Пентагон в День флага опубликовал картинку с «российскими триколорами».