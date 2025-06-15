Пентагон в честь Дня флага (празднуется 14 июня; во время Войны за независимость 14 июня 1777 года конгресс утвердил звездно-полосатое знамя официальным флагом новой страны) опубликовал на своей странице в соцсети X поздравление, на котором можно увидеть два российских триколора.

Большую часть картинки занимает надпись «День флага» крупным белым шрифтом. Справа находится флаг США. А под надписью располагаются три золотые звезды, по бокам от них можно увидеть два одинаковых бело-сине-красных триколора. Еще ниже размещена эмблема оборонного ведомства.

В Пентагоне призвали чтить флаг и изображенные на нем звезды и полосы, «объединяющие всех». Полотно напоминает о ценностях, которые воплощает, и дает возможность воспеть свободу, мужество и стойкость, делающие США великой страной.

В конце мая на параде в США в честь союзников по Второй мировой войне не пронесли флаг России. Шедшие по улицам Вашингтона под баннером «Салют союзным странам Второй мировой войны», держали флаги стран Антигитлеровской коалиции. Среди них отсутствовал не только флаг Российской Федерации или Советского Союза, но и многих других государств — участников объединения.

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