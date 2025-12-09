Телевизор чуть не спалил квартиру в саратовской многоэтажке

В Саратове телевизор чуть не спалил квартиру

В Саратове из-за телевизора чуть не сгорела квартира. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Тархова. Жильцы заметили возгорание и, вызвав на место пожарных, пытались самостоятельно потушить огонь подручными средствами. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

В тушении пламени участвовали пять сотрудников экстренных служб и две единицы спецтехники. В результате с отравлением продуктами горения в медицинское учреждение госпитализировали 58-летнюю женщину.

По предварительным данным дознания МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора. Предположительно, этим электроприбором был телевизор.

