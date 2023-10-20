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Военный суд получил первое дело о покушении на Соловьева

В военный суд Москвы поступило дело о покушении на ведущего Владимира Соловьева

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Телеграм-канал «SolovievLive»

Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о деле в отношении Василия Стрижакова. Его обвиняют по шести статьям, включая покушение из корыстных побуждений, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывчатых веществ и участие в террористической организации.

По подозрению в подготовке покушения задержаны шесть участников националистической группировки National Socialism/White Power. Сообщается, что они планировали подорвать автомобиль Соловьева и скрыться за границу.

С 2012 года Соловьев ведет телепрограмму «Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале »Россия - 1», с 2018 года – еженедельную авторскую программу «Москва. Кремль. Путин». В 2020 году Соловьев запустил канал «Соловьев.LIVE» на YouTube и в Telegram.

До этого телеведущий Владимир Соловьев заявил, что военные Нагорного Карабаха должны вступить в ряды подразделений ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что представителям российских средств массовой информации необходимо серьезно воспринять угрозы со стороны представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло.

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