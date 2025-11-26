На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владимира Соловьева хотели убить пиццей

Фигуранты дела о покушении на Соловьева планировали отравить его пиццей
Максим Блинов/РИА Новости

Обвиняемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева пытались убить его с помощью яда в пицце. Об этом сообщает ТАСС.

26 ноября 2-й Западный кружной военный суд рассматривает дело о покушении на журналиста.

Во время заседания суда была воспроизведена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых по делу — Андрея Пронского. Мужчина на записи рассказывает, что они с подельниками отследят заказ Соловьева через приложение доставки, перехватят его и подложат отравленную пиццу.

Один из обвиняемых на записи также предложил нанести отравляющие вещества на руль и иные части салона автомобиля журналиста. От второго плана в итоге решили отказаться, так как он ненадежный. Обвиняемые решили взорвать машину Соловьева при помощи самодельной бомбы.

Пронский в ходе допроса в суде заявил, что аудиозапись смонтирована. Второй обвиняемый Владимир Беляков признался, что испытывает к журналисту политическую ненависть. Он также рассказал, что следил за автомобилем журналиста, чтобы его сжечь, однако убивать Соловьева не собирался.

25 апреля 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Владимира Соловьева. Всего по делу были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, принадлежали неонацистским группировкам. В октябре 2023 года Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на журналиста. 6 декабря 2023 года стало известно, что Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке покушения на телеведущего.

Ранее обвиняемый в подготовке покушения на Соловьева Василий Стрижаков был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение военным судом.

