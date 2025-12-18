Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Русский дом работает в Германии по межправительственному соглашению, которое будет действовать более 80 лет до возможности повторного продления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Германии есть ряд политиков, желающих закрыть Русский дом.

«Видимо, они полагают, что Достоевский и Чайковский, а еще кино и курсы русского языка опаснее для Германии, чем дефицит бюджета, растущая безработица, агрессивные преступные элементы из числа мигрантов, закрывающиеся заводы и прочее. Ну ладно, может им виднее», — добавил Примаков.

По его мнению, организация как работала, так и продолжит осуществлять свою деятельность вопреки русофобским призывам.

3 декабря президент Молдавии Майя Санду одобрила решение о закрытии Русского дома в Кишиневе. Соответствующий документ был опубликован в «Официальном вестнике» республики.

13 ноября парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за прекращение действия соглашения, регулирующего деятельность Русского дома в Кишиневе. За предложенную инициативу выступили 60 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность», а также парламентарии от партии «Демократия дома».

Законопроект предусматривает формальное расторжение договора между правительствами Молдавии и России о создании и обеспечении работы культурных центров, подписанного в Москве 30 октября 1998 года. В документе также оговаривается, что министерство иностранных дел Молдавии должно проинформировать российскую сторону о прекращении действия данного соглашения.

Ранее в МИД России сообщили о заинтересованности в открытии Русского Дома в Баку.