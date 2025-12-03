Молдавия окончательно одобрила решение закрыть Русский дом в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду одобрила решение о закрытии Русского дома в Кишиневе. Соответствующий документ был опубликован в «Официальном вестнике» республики.

13 ноября парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за прекращение действия соглашения, регулирующего деятельность Российского дома в Кишиневе. За предложенную инициативу выступили 60 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность», а также парламентарии от партии «Демократия дома».

Законопроект предусматривает формальное расторжение договора между правительствами Молдавии и России о создании и обеспечении работы культурных центров, подписанного в Москве 30 октября 1998 года. В документе также оговаривается, что министерство иностранных дел Молдавии должно проинформировать российскую сторону о прекращении действия данного соглашения.

5 ноября молдавское правительство одобрило законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома.

Ранее в Россотрудничестве ответили на ситуацию с Русским домом.в Молдавии.