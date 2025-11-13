Парламент Молдавии проголосовал за закрытие Русского дома в Кишиневе

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении решение о закрытии Русского дома

Молдавский парламент проголосовал в первом чтении за прекращение действия соглашения, регулирующего деятельность Российского дома в Кишиневе. Об этом сообщает ТАСС.

За предложенную инициативу выступили 60 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность», а также парламентарии от партии «Демократия дома».

Законопроект предусматривает формальное расторжение договора между правительствами Молдавии и России о создании и обеспечении работы культурных центров, подписанного в Москве 30 октября 1998 года. В документе также оговаривается, что Министерство иностранных дел Молдавии должно проинформировать российскую сторону о прекращении действия данного соглашения.

«Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров», — говорится в тексте документа.

5 ноября правительство Молдавии одобрило законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома.

Ранее Россия и Мадагаскар договорились об открытии Русского дома в Антананариву.