Детсады и школы на Кубани возобновили работу после атаки БПЛА

Все школы и детские сады в Славянском районе Краснодарского края, где упали обломки сбитых украинских дронов, возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Дошкольные и образовательные учреждения приостановили работу в связи с отключением воды, света и отопления. Специалисты в течение дня 17 декабря устранили все аварийные ситуации, благодаря чему социальные объекты вновь начали получать необходимые ресурсы.

«В районе продолжают работу комиссии по оценке ущерба», — говорится в заявлении.

17 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 94 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего целей — 31 — уничтожили в Краснодарском крае.

Как рассказал вице-губернатор региона Александр Руденко, в связи с произошедшим после атаки дронов отключением воды и электричества в Славянском районе была приостановлена работа 21 детского сада и трех школ. Еще пять образовательных учреждений перешли на режим работы по ступенчатому расписанию.

Ранее обломки БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.