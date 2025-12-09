На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский суд вынес новый приговор в отношении Ильи Яшина

Илью Яшина приговорили почти к двум годам тюрьмы по статье об иноагентах
Виталий Белоусов/РИА Новости

Российский суд приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) к одному году и десяти месяцам заключения за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Экс-парламентарию внесен приговор за отсутствие «плашки иноагента» на постах в социальных сетях в период с сентября 2024 по март 2025 года. Яшин признан виновным в повторном нарушении «закона об иноагентах» (ст. 330.1 УК) и заочно арестован.

Дело слушалось без участия обвиняемого. В настоящее время мужчина находится в Германии.

В октябре этого года Илью Яшина включили в список экстремистов и террористов.

В 2024 году Россия освободила Яшина в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах РФ, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Яшина в декабре 2022 года приговорили к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках о российской армии.

Ранее следствие прокомментировало сообщение о лишении Яшина российского гражданства.

