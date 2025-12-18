На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер бывший руководитель Камчатки

На 97-м году жизни умер бывший глава Камчатки Дмитрий Качин
Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

На 97-м году жизни скончался бывший глава Камчатки Дмитрий Качин. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Качин руководил полуостровом с 1971 по 1986 год. По словам Солодова, он внес неоценимый вклад в модернизацию рыбопромыслового флота и развитие сельского хозяйства региона. Также при нем велось активное строительство домов в Петропавловске-Камчатском.

С 1986 по 1991 год Качин занимал пост чрезвычайного и полномочного посла СССР во Вьетнаме. Он был удостоен высоких наград за заслуги перед родиной и являлся почетным гражданином Петропавловска-Камчатского.

Причины смерти Качина не называются.

13 декабря не стало народного артиста России, музыканта и композитора Левона Оганезова. Он умер в возрасте 84 лет в Нью-Йорке. Артист длительное время боролся с онкологическим заболеванием — у него был рак почки.

Оганезова называли «королем аккомпанемента», на протяжении многих десятилетий он выступал с известными звездами. Кроме того, он снялся в нескольких фильмах и был соведущим телевизионных программ «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна», «Клуб «Белый попугай» и «Суета вокруг рояля». Музыканта похоронили на кладбище «Кенсико» в городе Валхалла в США штат Нью-Йорк, где погребен композитор Сергей Рахманинов.

Ранее умер автор «Аншлагов» и «Голубых огоньков».

