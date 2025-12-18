Умер бывший руководитель Камчатки

На 97-м году жизни скончался бывший глава Камчатки Дмитрий Качин. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Качин руководил полуостровом с 1971 по 1986 год. По словам Солодова, он внес неоценимый вклад в модернизацию рыбопромыслового флота и развитие сельского хозяйства региона. Также при нем велось активное строительство домов в Петропавловске-Камчатском.

С 1986 по 1991 год Качин занимал пост чрезвычайного и полномочного посла СССР во Вьетнаме. Он был удостоен высоких наград за заслуги перед родиной и являлся почетным гражданином Петропавловска-Камчатского.

Причины смерти Качина не называются.

