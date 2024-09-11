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Свидетели дали показания против белоруса, обвиняемого в теракте на БАМе

Следствие получило показания свидетелей по делу о теракте в тоннеле БАМа

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В ходе расследования дела о теракте в тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) следователи получили показания свидетелей, подтверждающие причастность обвиняемого. Об этом сообщают источники РИА Новости в правоохранительных органах.

Помимо этого, причастность обвиняемого подтверждается собранными доказательствам, добавил источник.

В ноябре 2023 года на БАМе произошел подрыв двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. По данным ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. При этом официально СБУ не брала на себя ответственность за подрыв.

Исполнитель был задержан в Омской области 7 декабря, им оказался гражданин Белоруссии Сергей Еремеев. На допросе он заявил, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, завербованного украинскими спецслужбами.

9 декабря Центральный районный суд Омска арестовал Еремеева.

Ранее в СК заявили о продолжении расследования дела о теракте в Беслане.

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