На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Смоленской области почти 10 тысяч жителей остались без света из-за снегопада

Снегопад оставил без света около 9,6 тысячи жителей Смоленской области
close
Depositphotos

Около 9,6 тысячи жителей Смоленской области остались без света из-за снегопада. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«Из-за сильного снегопада в некоторых населенных пунктах Смоленской области произошли отключения электроэнергии. В настоящее время без света остаются около 9,6 тысяч жителей», — отмечается в сообщении.

Власти мобилизовали все необходимые силы, чтобы ликвидировать последствия снегопада. Отмечается, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ярцевском, Демидовском, Духовщинском округах и Смоленском районе.

6 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сильный снегопад оставил без электричества почти пять тысяч жилых домов в Иркутске и его пригородах. По его словам, в Иркутском районе света нет в восьми населенных пунктах и девяти садоводческих товариществах. Он отметил, что электричество отсутствует в 2156 домах, в которых живут 8404 человека.

Ранее село в Амурской области осталось без света из-за майского снегопада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами