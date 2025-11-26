В Смоленской области почти 10 тысяч жителей остались без света из-за снегопада

Около 9,6 тысячи жителей Смоленской области остались без света из-за снегопада. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«Из-за сильного снегопада в некоторых населенных пунктах Смоленской области произошли отключения электроэнергии. В настоящее время без света остаются около 9,6 тысяч жителей», — отмечается в сообщении.

Власти мобилизовали все необходимые силы, чтобы ликвидировать последствия снегопада. Отмечается, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ярцевском, Демидовском, Духовщинском округах и Смоленском районе.

6 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сильный снегопад оставил без электричества почти пять тысяч жилых домов в Иркутске и его пригородах. По его словам, в Иркутском районе света нет в восьми населенных пунктах и девяти садоводческих товариществах. Он отметил, что электричество отсутствует в 2156 домах, в которых живут 8404 человека.

Ранее село в Амурской области осталось без света из-за майского снегопада.