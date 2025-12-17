На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин указал на героизм военных врачей

Путин назвал работу военных врачей по спасению бойцов героизмом
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Военные врачи Вооруженных сил России ежедневно совершают невозможное для спасения солдат. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, трансляцию которого вела пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Особо отмечу героическую работу военных врачей – медицинских работников, которые делают порой невозможное, чтобы спасти наших бойцов и после лечения вернуть их в строй», — сказал президент.

Он отметил необходимость внедрения в гражданскую медицину уникального опыта оказания медицинской психологической помощи военнослужащим, полученного в ходе специальной военной операции (СВО). По его мнению, такое внедрение нужно закрепить на законодательном уровне.

Также Путин поблагодарил участников СВО за героизм и самоотверженность. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент пожелал руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Минобороны России новых успешно выполненных задач на благо России и ее народу, для защиты суверенитета страны.

Ранее Путин раскрыл число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ с начала года.

