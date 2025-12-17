В Омской области в 2026 году изменится МРОТ

В Омской области утвердили новый МРОТ на 2026 год

С 1 января 2026 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) в Омской области для «бюджетников» составит 27 093 рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Для работников, не связанных с бюджетными заведениями, МРОТ составит 27 390 рублей.

Таким образом, минимальная зарплата для бюджетников вырастет на 4 653 рубля; для сотрудников остальных работодателей – на 4 650 рублей.

МРОТ (Минимальный размер оплаты труда) — это законодательно установленный минимум зарплаты, который работодатели обязаны платить сотрудникам.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2026 года в России вырастет ряд социальных выплат, в том числе и МРОТ. Депутат уточнила, что со следующего года размер минимальной заработной платы составит 27 093 рублей.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что МРОТ будет почти на треть больше действующего прожиточного минимума.

