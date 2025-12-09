На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали по-новому рассчитывать МРОТ

«Известия»: профсоюзы предложили считать МРОТ с учетом потребительского бюджета
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Существующая в России методика расчета минимальной заработной платы (МРОТ) имеет изъяны, в связи с чем в стране следует ввести новую формулу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на итоги заседания исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП).

Представители профсоюзов отметили, что сегодня система расчета МРОТ привязана к размеру прожиточного минимума. По словам экспертов, это не гарантирует доход, необходимый трудящимся для удовлетворения всех своих потребностей и нужд родственников. На этом фоне специалисты считают, что более оптимальным вариантом может стать привязка расчета МРОТ к минимальному потребительскому бюджету, который в том числе включает расходы на сотовую связь и интернет, а также различные страховки и питание вне дома.

В профсоюзах подчеркнули, что предложенная ими методика была бы более справедливой. Они обратили внимание на то, что МРОТ не должен приводить к борьбе за выживания, а отражать достойный уровень жизни россиян.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2026 года в России вырастет ряд социальных выплат, в том числе и МРОТ. Депутат уточнила, что со следующего года размер минимальной заработной платы составит 27 093 рублей. Кроме того, с 1 января на 7,6% будет проиндексирована страховая пенсия — ее получателями являются более 38 миллионов граждан РФ.

Ранее МРОТ в России предложили повысить до 50 тысяч рублей.

