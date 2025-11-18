Москалькова рассказала о возвращении остающихся в Курске граждан Украины домой

Несколько граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, сейчас находятся в Курске и хотят вернуться домой. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, диалог Москвы с Киевом продолжается. В настоящее время российская сторона ждет ответа от украинской по вопросу возвращения граждан домой, добавила омбудсмен.

10 ноября Москалькова сообщила, что в Сумской области Украины находятся 12 жителей Курской области, Москва ведет диалог с Киевом по их возвращению. Она добавила, что ее аппарат находится на связи с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого обеспечивают находящихся в Сумах российских граждан необходимыми медикаментами, одеждой.

Подразделения ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области и заняли город Суджа в начале августа 2024 года. О его освобождении Минобороны объявило в марте 2025-го. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. В общей сложности Суджа была под контролем ВСУ около восьми месяцев.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста помог вернуть 124 жителя Курской области с Украины.