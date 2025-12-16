Трансляция заседания по делу о квартире Долиной стала самой просматриваемой в истории ВС

Трансляция заседания по делу о квартире певицы Ларисы Долиной стала самой просматриваемой в истории Верховного суда (ВС) России. Стрим в соцсети «ВКонтакте» уже посмотрели 363 тысяч зрителей.

Прямая трансляция заседания продолжает идти.

«Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения», — отмечается на экране видеотрансляции.

В ходе заседания адвокат народной артистки России Мария Пухова подтвердила, что певица готова вернуть деньги за квартиру покупательнице Полине Лурье. Лурье в свою очередь заявила, что поведение народной артистки России в момент продажи квартиры говорило о том, что она отдает отчет своим действиям.

16 декабря ВС России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.