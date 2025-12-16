На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе объявлена опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев объявил опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области
Shutterstock

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что силы противовоздушной обороны всегда на готове.

Гусев призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС РФ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший в сторону столицы.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, что над регионом сбили дрон.

Как сообщили в министерстве обороны России, в ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 83 украинских беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.

