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Deutsche Welle не получала официального уведомления о прекращении вещания в России

В Deutsche Welle заявили, что узнали о запрете вещания в РФ из СМИ

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imago stock&people/Global Look Press

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) пока не получала официального уведомления российских органов о прекращении вещания в России. Об этом в беседе с изданием Spiegel заявил представитель данной германской медиакомпании Кристоф Юмпельт.

«Нам пока не приходило ничего официального — ни в Берлине, ни в Москве», — сказал он.

По словам Юмпельта, в Deutsche Welle стало известно о мерах российских властей из СМИ.

Также он указал, что DW сделает заявление о своей позиции позднее.

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

Ранее европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.

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