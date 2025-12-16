На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Одинцово сообщил об угрозах и неподтвержденной информации после нападения в школе

Иванов: появляются угрозы и неподтвержденная информация о нападении в школе

Угрозы и неподтвержденная информация о нападении распространяются в соцсетях. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов в Telegram-канале.

«В чатах и соцсетях распространяются угрозы и неподтверждённая информация. Прошу доверять только официальным сообщениям», — написал он, отметив, что во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве.

Причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось, добавил Иванов.

Утром 16 декабря ученик школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа напал на детей с ножом. В результате нападения пострадали охранник и четвероклассник, который получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подросток задержан. Свою вину он признал.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.

Все новости на тему:
Нападение на школу в Одинцово
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами