Глава Одинцово сообщил об угрозах и неподтвержденной информации после нападения в школе

Иванов: появляются угрозы и неподтвержденная информация о нападении в школе

Угрозы и неподтвержденная информация о нападении распространяются в соцсетях. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов в Telegram-канале.

«В чатах и соцсетях распространяются угрозы и неподтверждённая информация. Прошу доверять только официальным сообщениям», — написал он, отметив, что во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве.

Причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось, добавил Иванов.

Утром 16 декабря ученик школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа напал на детей с ножом. В результате нападения пострадали охранник и четвероклассник, который получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подросток задержан. Свою вину он признал.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.