На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Напавший на школу в Одинцово ученик сознался в преступлении

СК: напавший на школу в Одинцово ученик признал вину в преступлении
true
true
true

Напавший с ножом на школьников подросток дал признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Утром 16 декабря на элитную школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа было совершено нападение. Ученик этой же школы нанес удар ножом охраннику и другому подростку, ребенок не выжил. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ.

«Сотрудниками полиции и других правоохранительных органов нападавший был задержан», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Атаку совершил 15-летний девятиклассник. Его мотивы пока неизвестны. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учеников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь назвал произошедшее нападение преступлением с запредельной жестокостью и трагедией для всего Подмосковья. Он подчеркнул, что региональные власти скорбят вместе с родными ребенка и готовы оказать им всю необходимую помощь.

Ранее очевидцы рассказали о первых минутах после поножовщины в школе Подмосковья.

Все новости на тему:
Нападение на школу в Одинцово
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами