Напавший на школу в Одинцово ученик сознался в преступлении

СК: напавший на школу в Одинцово ученик признал вину в преступлении

Напавший с ножом на школьников подросток дал признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Утром 16 декабря на элитную школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа было совершено нападение. Ученик этой же школы нанес удар ножом охраннику и другому подростку, ребенок не выжил. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ.

«Сотрудниками полиции и других правоохранительных органов нападавший был задержан», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Атаку совершил 15-летний девятиклассник. Его мотивы пока неизвестны. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учеников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь назвал произошедшее нападение преступлением с запредельной жестокостью и трагедией для всего Подмосковья. Он подчеркнул, что региональные власти скорбят вместе с родными ребенка и готовы оказать им всю необходимую помощь.

