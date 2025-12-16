На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Подмосковья назвал нападение на школу в Одинцово трагедией

Губернатор Подмосковья пообещал помощь пострадавших после нападение на школу
true
true
true
close
Кадр видео из соцсетей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал нападение на школу в Одинцово, назвав произошедшее преступлением с запредельной жестокостью и трагедией для всего Подмосковья.

По его словам, новости о случившемся вызывают страх у каждого родителя, а переживания семьи 11-летнего мальчика, которого не удалось спасти, невозможно представить. Воробьев подчеркнул, что региональные власти скорбят вместе с родными ребенка и готовы оказать им всю необходимую помощь.

«Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — отметил глава области.

Кроме того, Воробьев обратился к представителям СМИ, призвав их ответственно подходить к публикации материалов с места происшествия. Он подчеркнул, что распространение подобных видео может нарушать закон и причинять дополнительную боль пострадавшей семье.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся. Позже нападавшего задержали.

Ранее порезавший учительницу ножом школьник из Петербурга раскаялся в содеянном.

Нападение на школу в Одинцово
