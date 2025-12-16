Появились подробности о семье ребенка, погибшего в подмосковной школе

Mash: погибший в Одинцово четвероклассник был сыном уборщицы школы

Четвероклассник, погибший в результате нападения на школу в Одинцово Московской области, был сыном уборщицы учреждения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«У него есть брат-близнец — учится в том же четвертом классе Успенской СОШ», — сказано в посте.

Как писал ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы, девятиклассник, напавший на школу, был приверженцем «деструктивного молодежного течения».

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Ранее россиянин под наркотиками напал на сожительницу с двумя ножами и поджег квартиру.