В МВД восстановили хронику нападения в подмосковной школе

В МВД рассказали, как происходило нападение в школе в Одинцово
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В МВД восстановили хронику нападения девятиклассника на школу в Одинцово. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Напавший девятиклассник ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику», — сказали в ведомстве.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Ранее россиянин под наркотиками напал на сожительницу с двумя ножами и поджег квартиру.

