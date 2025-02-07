Русский дом в Баку закрывают. Азербайджан ждет ответных мер от России

Азербайджан ожидает ответа от России после направленной официальной ноты о закрытии Русского дома в Баку. Власти страны объяснили это нарушением законодательства, так как центр не был зарегистрирован как юридическое лицо. Россотрудничество заявило о многократных попытках зарегистрировать организацию, но все обращения оставались без ответа.

Азербайджан ожидает ответных шагов со стороны России после направленной официальной ноты о закрытии Русского дома в Баку. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в интервью местным СМИ.

Он пояснил, что российская сторона была уведомлена о том, что Российский информационно-культурный центр — Русский дом, являющийся представительством Россотрудничества в республике, не был зарегистрирован как юридическое лицо.

Это, по его словам, нарушает законодательство Азербайджана. В ответ Азербайджан направил России ноту о прекращении деятельности центра.

Организация сама требовала регистрации

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что организация на протяжении многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

«Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — сказал Примаков.

По его словам, российское посольство в Азербайджане, представительство и министерство иностранных дел неоднократно обращались в минюст и МИД Азербайджана с просьбой содействовать в регистрации, при этом они всегда выражали готовность выполнить все необходимые процедуры.

Справка Русский дом — это культурно-информационный центр, представляющий Россотрудничество в зарубежных странах. Его основная цель — развитие культурных связей между Россией и принимающей стороной, поддержка русскоязычных соотечественников и распространение информации о российской культуре и традициях. Центры осуществляют различные мероприятия, включая выставки, лекции, концерты и языковые курсы.

Примаков также отметил, что местные провластные СМИ, в частности канал Baku.tv, не раз критиковали Русский дом. В январе этого года канал опубликовал материал, в котором утверждалось, что организация под предлогом продвижения русской культуры занимается шпионажем. Примаков сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против данного СМИ.

После публикации этого материала посол Азербайджана Рахман Мустафаев был вызван в российский МИД, где ему выразили недовольство по поводу этих обвинений. Согласно заявлению ведомства, с Мустафаевым беседовал замглавы российского МИД Михаил Галузин.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины»

В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении $1 млн гуманитарной помощи Украине. К концу 2024 года общая сумма помощи от Азербайджана Украине составит около $40 млн. Согласно указу, средства будут использованы для закупки и отправки на Украину электрооборудования, произведенного в Азербайджане, в рамках гуманитарной помощи.

В июле 2023 года Алиев также направил $7,6 млн в манатном эквиваленте министерству энергетики Азербайджана для закупки и отправки электрооборудования на Украину. Это оборудование было отправлено в пять отдельных партий.

В начале специальной военной операции Алиев подчеркивал, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины и считает недопустимой избирательность в применении принципов международного права. По его словам, эти принципы не должны искажаться ради политического превосходства.