В МИД РФ сообщили о визите дипломатов к главе офиса Sputnik Азербайджан

Захарова: дипломаты РФ посещали главу офиса Sputnik Азербайджан Картавых
Нина Зотина/РИА Новости

Представители российского посольства в Баку посетили главу Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который был недавно переведен под домашний арест. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны», — сказала она.

Изменение меры пресечения для Картавых ранее подтвердил гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

30 июня в Азербайджане задержали журналистов издания «Sputnik Азербайджан». 1 июля главу редакции Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова отправили под стражу на четыре месяца.

Кроме того, 1 июля в Баку задержали и отправили под арест еще восемь граждан России, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее глава редакции Sputnik Азербайджан попал в базу украинского «Миротворца».

