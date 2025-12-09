На Алтае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По информации ведомства, подземные толчки зафиксировали в Улаганском районе, в 15 км западнее села Чибит.

«В 17.49 (13.49 мск) поступило сообщение о землетрясении — 4,9 магнитуд», — говорится в сообщении.

В зоне землетрясения оказались восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов.

Местные жители почувствовали толчки, однако обошлось без жертв и разрушений, объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

Утром 9 декабря землетрясение магнитудой 7,6 произошло вблизи побережья Курильских островов.

Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 7.2. На этом фоне для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами, землетрясение привело к остановке движения поездов и пожарам.

Ранее россиянка рассказала о страхе после землетрясения в Анталье.