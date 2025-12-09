В США миллионы граждан могут оказаться в зоне затопления из-за сильных дождей

Более 9 млн человек оказались в зоне возможного наводнения из-за сильных дождей. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Предупреждение о наводнениях действует для более девяти миллионов человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за дождей возможен сход оползней и селевых потоков. Атмосферная река стихийное явление, представляющее узкий, длинный коридор концентрированного водяного пара может появиться в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо. В некоторых местах может выпасть более 25 см осадков. Интенсивность явления может достичь четвертой или пятой категории из пяти возможных.

31 октября в Нью-Йорке не менее двух человек не смогли спасти во время наводнения после рекордных осадков, которые затопили подземные помещения, улицы и станции метро.

По данным полиции Нью-Йорка, 39-летнего мужчину нашли без сознания в затопленном подвале в Бруклине. Спасательная команда пожарной службы достала его из помещения, после чего его доставили в больницу — врачи уже ничего не могли сделать. Позже в районе Вашингтон-Хайтс на севере Манхэттена полиция нашла 43-летнего мужчину в затопленном котельном помещении.

Ранее во Вьетнаме затопило исторические города.