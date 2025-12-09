На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США миллионы граждан могут оказаться в зоне затопления из-за сильных дождей

ABC: более 9 млн жителей США оказались в зоне возможного наводнения из-за дождей
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Более 9 млн человек оказались в зоне возможного наводнения из-за сильных дождей. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Предупреждение о наводнениях действует для более девяти миллионов человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за дождей возможен сход оползней и селевых потоков. Атмосферная река стихийное явление, представляющее узкий, длинный коридор концентрированного водяного пара может появиться в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо. В некоторых местах может выпасть более 25 см осадков. Интенсивность явления может достичь четвертой или пятой категории из пяти возможных.

31 октября в Нью-Йорке не менее двух человек не смогли спасти во время наводнения после рекордных осадков, которые затопили подземные помещения, улицы и станции метро.

По данным полиции Нью-Йорка, 39-летнего мужчину нашли без сознания в затопленном подвале в Бруклине. Спасательная команда пожарной службы достала его из помещения, после чего его доставили в больницу — врачи уже ничего не могли сделать. Позже в районе Вашингтон-Хайтс на севере Манхэттена полиция нашла 43-летнего мужчину в затопленном котельном помещении.

Ранее во Вьетнаме затопило исторические города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами