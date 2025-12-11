В штат Вашингтон направили бойцов Нацгвардии на фоне наводнений

NBC: 300 бойцов Нацгвардии направили в пострадавший от наводнений Вашингтон

Войска Национальной гвардии США направлены в штат Вашингтон на фоне наводнений. Об этом сообщил телеканал NBC.

Для оказания помощи местным властям прибыли 300 бойцов Нацгвардии. Местные спасательные команды на лодках уже патрулируют пострадавшие города штата, передает телеканал.

Отмечается, что в пострадавших районах без света остаются порядка 20 тысяч домохозяйств.

Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации на территории штата. Телеканал ABC сообщал, что более 9 миллионов американцев находятся в районе возможного наводнения.

В июле в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

Ранее в Нью-Мексико объявили режим ЧС из-за наводнения.