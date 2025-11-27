На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона в ЛНР

ФСБ: в ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже за ВС России
В Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя по подозрению в шпионаже для украинских спецслужб. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, житель Свердловска в ЛНР собирал и передавал спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

До этого спецслужбы Донецкой народной республики поймали украинского шпиона в Мариуполе. В ФСБ сообщили, что задержанный начал заниматься передачей информации о местонахождении ВС РФ украинской стороне еще до получения гражданства России. После получения паспорта РФ гражданин по заданию украинской разведки продолжил собирать информацию о военных объектах страны.

24 ноября в Херсонской области вынесли приговор шпиону, работавшему на украинские спецслужбы. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Судом установлено, что в сентябре–октябре 2023 года он добровольно собирал данные о передвижении российской техники и военных на территории региона. Эту информацию обвиняемый передавал украинским спецслужбам через мессенджер.

Ранее в ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины пытаются вовлечь россиян в диверсии.

