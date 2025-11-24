В Херсонской области осудили украинского шпиона

В Херсонской области суд вынес приговор шпиону, работавшему на украинские спецслужбы. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Шпиона Николая Голодного осудили на 12 лет.

«В сентябре–октябре 2023 года он добровольно собирал данные о передвижении российской техники и военных на территории региона», — рассказал Сальдо.

Полученные данные обвиняемый передавал украинским спецслужбам через мессенджер.

Незадолго до этого суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. Из материалов дела следует, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

9 сентября сообщалось, что жителя Самарской области Евгения Дубского приговорили к 19 годам лишения свободы, признав виновным в государственной измене.

Ранее жителя Алтайского края приговорили к 9 годам участие в террорганизации.