Собаководам объснили, как не потерять питомца в темноте

Кинолог Голубев: в темноте не стоит отпускать собаку с поводка
Depositphotos

В темноте собаку легко потерять, поэтому важно строго соблюдать определенные правила безопасности. О них в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Кинологи вообще не советуют отпускать собаку с поводка в городских условиях. Делать это можно лишь на закрытых и безопасных территориях, например, на собачьей площадке. В темноте также не стоит оставлять собаку без внимания — держите питомца всегда на поводке», — посоветовал специалист.

В темное время суток, по его словам, пригодится светящийся силиконовый LED-ошейник, который позволит видеть питомца на дальнем расстоянии. Безопасно переходить проезжую часть помогут аксессуары со светоотражающими элементами.

Для прогулок с собакой в лесных зонах кинолог посоветовал обзавестись GPS-трекером, позволяющим обнаружить пропавшее животное в считанные минуты с помощью специального приложения.

Не стоит пренебрегать и маркировкой. Наиболее надежным способом является чипирование. Также следует обзавестись жетончиком на ошейнике, на котором есть информация о владельце и кличке собаки. В случае пропажи именно этот способ часто позволяет вернуть собаку максимально быстро, добавил он.

До этого Голубев говорил, что собаку с самого раннего возраста следует приучать не хватать посторонние предметы во время прогулки, поскольку они могут представлять серьезную опасность для животного. То же касается грибов, которые часто встречаются в городских парках.

Ранее собаководам рассказали, как приучить собаку чистить зубы.

