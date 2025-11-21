Экс-замминистра российского региона арестовали по делу о взятках

Бывшего замминистра ЖКХ Республики Алтай арестовали по делу о взятках

Следственный комитет по Республике Алтай предъявил обвинение экс-заместителю министра строительства и ЖКХ региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Telegram-канала «Горно-Алтайск», задержанный – Максим Гербет.

Следствие полагает, что обвиняемый получал деньги от подрядчиков, занимавшихся возведением социально значимых объектов в республике. Взятки он получал за незаконную выдачу фиктивных документов, подтверждающих соответствие выполненных работ проектной документации. Общая сумма полученных незаконных вознаграждений, по оценке правоохранительных органов, превышает 3 миллиона рублей.

По решению суда, Максим Гербет заключен под стражу на период следствия. В настоящее время ведется дальнейшее расследование уголовного дела. Следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.

