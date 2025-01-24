В Свердловской области задержали экс-министра ЖКХ Николая Смирнова

Силовики задержали бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах и администрации региона.

Отмечается, что бывшему чиновнику могли предъявить обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

«Следственно-оперативные мероприятия проходили накануне», — поделился один из собеседников издания.

В ближайшее время следствие будет настаивать на аресте Смирнова, добавил он.

До этого РЕН ТВ сообщал, что в Челябинской области местный чиновник получил восемь лет колонии за взятки от бизнесменов.

По информации телеканала, заместитель директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» получил восемь лет колонии за взятки, полученные от бизнесменов. Предприниматели заплатили ему 2,6 млн рублей для помощи в конкурсах и заключении контрактов.

Ранее в Ростовской области начальника управления соцзащиты заподозрили в махинациях.