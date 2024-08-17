В Екатеринбурге задержали замминистра и экс-начальницу одного из отделов министерства

В Екатеринбурге задержали первого замминистра свердловского ЖКХ Игоря Чикризова. Об этом сообщило Ura.ru.

Помимо него, по данным источника издания, задержали и бывшую начальницу одного из отделов министерства Елену Васильеву. Сотрудники ФСБ и СКР провели следственные действия по месту жительства Чикризова и Васильевой. После обысков их увезли в Следственный комитет.

Официально об этом информации пока не предоставили, но источник агентства связывает их задержание с уголовным делом свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, которого отправили в СИЗО по делу о коррупции.

До этого в приморском городе Артем иностранного гражданина заключили под стражу на два месяца. Мужчину обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу. 14 августа обвиняемый встретился с оперативником и оставил под ковриком автомобиля первую часть вознаграждения в размере 500 тыс. рублей. Далее сотрудник полиции действовал согласно должностной инструкции и закону об оперативно-розыскной деятельности.

В отношении иностранца возбудили дело по статье «Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере» и арестовали его.

Ранее два полковника ФСБ попались на взятках от католической церкви.