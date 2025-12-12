На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог раскрыла, почему мужчины не хотят получать подарок на праздник

Психолог Метелина: мужчина может просить не дарить ему подарок в целях экономии
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина может отказываться от подарка на праздник и утверждать, что ему «мне ничего не надо», из-за культурологической особенности России и ряда других причин. Об этом Life.ru рассказала психолог Алиса Метелина.

По словам специалиста, в России исторически сложилась практика получать подарки от мужчин, а не дарить их им.

Помимо этого, нежелание получать подарок может быть связано с экономией. Психолог объяснила, что люди, сталкивающиеся с нехваткой финансов, часто придерживаются принципа, согласно которому мужчины должны экономить на себе. Поэтому им кажется, что желаемая вещь слишком дорогая того, чтобы ее дарила возлюбленная.

«Если речь идет про семью, то мужчина скорее скажет: «Давай купим что-то», то есть сделаем не мне подарок, а вклад в семейный бюджет. Здесь накладывается, с одной стороны, история про то, что мужчина — добытчик, и это мужчина должен дарить, а с другой стороны, история про серьёзный недостаток денежных средств», — рассказала эксперт.

Она добавила, что еще одной причиной отказа от подарка могут быть детские травмы. В таком случае мужчина попросит недорогой презент, который будет напоминать ему о безопасном времени. При этом в момент дарения он подсознательно будет воспринимать свою избранницу как проекцию матери или сразу обоих родителей. С помощью этого мужчина пытается вернуть себе ощущение внутреннего спокойствия.

До этого стало известно, что большинство россиян считают очень раздражающими и обременительными подарки, связанные с саморазвитием и ЗОЖ. Сюда относятся, в частности, абонементы на фитнес, йогу, сертификаты на различные активные занятия и любые другие подарки, которые требуют от получателя обязательных посещений.

Ранее россиянам объяснили, чего не стоит делать на корпоративе.

